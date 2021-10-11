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Культура

Псковский театр драмы внес изменения в репертуар

Псковский театр драмы скорректировал репертуар октября и ноября. Премьера спектакля «Слон и птичка» откладывается по техническим причинам. Премьера спектакля «Сережа очень тупой» переносится на 9 и 10 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

В связи с болезнью актера премьера спектакля «Сережа очень тупой» откладывается. Премьера состоится 9 и 10 ноября в 19:00. Спектакль 29 октября переносится на 9 ноября, спектакль 3 ноября переносится на 10 ноября. Билеты действительны. В том случае, если вы не сможете посетить спектакль в эти даты, вы можете вернуть билеты по месту покупки.

В связи с переносом премьеры спектакля «Сережа очень тупой» в репертуаре театра произошли и другие вынужденные изменения. Отменяются показы спектаклей: «Я сделал крылья и летал» 5 ноября в 12:00, «Позвольте вам выйти вон!» 6 ноября в 19:00, «Метель» 9 ноября в 19:00, «Постой, паровоз!» 9 ноября в 19:00, «Ионыч» 10 ноября в 19:00. Деньги за билеты можно вернуть по месту покупки. Деньги за билеты, приобретенные онлайн, вернутся на банковскую карту автоматически.

Вместо спектакля «Пиковая дама» 12 ноября в 19:00 состоится спектакль «Ионыч». Билеты действительны. При желании можно вернуть деньги за билеты по месту покупки.

Премьера спектакля «Слон и птичка» откладывается по техническим причинам. Показы спектакля «Слон и птичка», назначенные на 16, 17, 23 октября, 6, 13 ноября, отменяются. О дате премьеры спектакля будет сообщено дополнительно.

Театр приносит искренние извинения за доставленные неудобства. Следить за афишей можно на официальном сайте театра.

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