Выходной день объявлен на нескольких объектах Псковского музея

14:05, 28 сентября 2026, ПАИ

Выходной день объявлен на нескольких объектах Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Сегодня, 28 сентября, выходной день на следующих объектах: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание Псковского музея-заповедника, картинная галерея Псковского музея-заповедника, Поганкины палаты, Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского, Музей-квартира В. И. Ленина, Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова, Музей-усадьба М. П. Мусоргского, Музей-усадьба С. В. Ковалевской и Музей истории города Печоры.

В этот день жители и гости города могут посетить ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки, Двор Постникова, палаты у Сокольей башни (Дом Ксёндза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами, Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла» и Покровскую башню.

Завтра, 29 сентября, будут закрыты для посещения Двор Постникова, палаты у Сокольей башни (Дом Ксёндза), Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского и Музей-квартира В. И. Ленина.

Ранее сообщалось, что музей-заповедник «Михайловское» изменит график работы с 1 октября.