По решению островского суда виновница ДТП вернёт 170 тысяч страховой компании

15:54, 11 октября 2021, ПАИ

Островский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску страховой компании к женщине о возмещении в порядке суброгации ущерба, причиненного в результате ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Авария произошла 21 января из-за нарушения ответчиком правил дорожного движения. Её автомобиль «Мазда 6» получил механические повреждения. Ремонт был произведен на станции технического обслуживания, страховая компания выплатила за это более 570 тысяч рублей. Гражданская ответственность женщины на момент ДТП была застрахована, однако страховая компания возместила причиненные истцу убытки в пределах лимита ответственности в размере 400 000 рублей.

В связи с этим суд решил взыскать с виновницы аварии в пользу истца более 170 тысяч рублей.