Княжескую печать XI века обнаружили археологи в раскопе в центре Пскова
Княжескую вислую печать с русской благопожелательной надписью и изображением архангела Михаила обнаружили археологи в раскопе в центре Пскова. Об этом сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.
Печать относится к концу XI – началу XII века. По словам археологов, упоминаемое имя Михаил могло принадлежать или князю Олегу Святославичу, или князю Святополку Изяславичу – оба внуки Ярослава Мудрого.
По словам специалистов, на печати написано «Господи помоги Михаилу князю русскому».
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