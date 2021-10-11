Княжескую печать XI века обнаружили археологи в раскопе в центре Пскова

16:15, 11 октября 2021, ПАИ

Княжескую вислую печать с русской благопожелательной надписью и изображением архангела Михаила обнаружили археологи в раскопе в центре Пскова. Об этом сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.

Печать относится к концу XI – началу XII века. По словам археологов, упоминаемое имя Михаил могло принадлежать или князю Олегу Святославичу, или князю Святополку Изяславичу – оба внуки Ярослава Мудрого.

По словам специалистов, на печати написано «Господи помоги Михаилу князю русскому».