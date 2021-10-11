Как идет цифровизация «Почты России» в Псковской области – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

16:30, 11 октября 2021, ПАИ

Псковскую область ждёт масштабный ремонт почтовых отделений, подписка на газеты и журналы по-прежнему пользуется спросом, а число отправлений с помощью курьерской службы продолжает расти. Со всеми задачами в псковском филиале «Почты России» справляются почти две тысячи человек. В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая цифровизации «Почты России». Мы поговорили с директором УФПС Псковской области Дарьей Цилиной и руководителем управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталием Рахмановым о том, как развивается почтовый сервис в современных условиях. Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи.

- На днях мы открыли новый участок курьерской доставки. Это новое большое помещение в исторической части на Герцена 19. Теперь жители нашего города смогут воспользоваться услугами курьерской доставки в очень удобных, комфортных условиях. Ну и если это делать не через офис, то доставят наши курьеры на специальном фирменном транспорте. Развиваем экспресс-почту на территории Псковской области.

Недавно была введена бонусная программа для всех жителей России, в том числе Псковской области – отправляя свои почтовые отправления – возвращается определённый кэшбек, который они могут использовать при дальнейшей отправке, что повысит интерес пользования услугой почтовой связи.

-Виталий, бывает такое, что жители Псковской области отправляют на сайт губернатора Михаила Ведерникова вопросы, связанные с состоянием почтовых отделений на селе. Прикладывают фотографии, они не всегда красивые. Таким образом, региональная администрация со своей стороны участвует в жизни почты России, помогает в решении проблем по сохранению почты на селе?

- Спасибо за вопрос. Сохранение почты на селе – одна из основных проблем, и которых мы пытаемся решить в условиях нашего традиционного дефицита бюджета. Этот вопрос очень болезненный, потому что мы понимаем, что та инфраструктура, которая сейчас есть – не в лучшем состоянии. Зачастую, те фотографии, которые сейчас присылаются, они не отражают даже всю глубину проблемы. Тем не менее, несмотря на все проблемы, мы понимаем прекрасно, что зачастую почта России – это единственный оплот цивилизации в некоторых местах, потому что на сегодняшний день есть места, где кроме почтовых отделений нет ничего из какой-то инфраструктуры.

- Почтальон остаётся лучшим другом для наших бабушек и дедушек, которые живут в деревнях.

-Абсолютно, верно. И ещё проблема в том, что количество почтальонов сокращается, но это отдельная история, которую мы, возможно, обсудим.

Что касается инфраструктуры – у нас есть мера поддержки, которую мы оказываем для почты России. Например, с прошлого года у нас начал работать налоговый вычет, в рамках которого они проводят ремонты помещений. В прошлом году было отремонтировано два почтовых помещения, в этом году, на сколько я знаю, около трёх должны быть сделаны, но об этом Дарья Сергеевна подробнее расскажет. Также на проблему почты на селе сейчас обратили внимание на самом высоком уровне. Буквально 12-13 сентября у Владимира Владимировича говорилось о том, что очень важно развивать дополнительные услуги, так как они являются представителями государства. Сейчас у нас есть определённая программа и подписано соглашение с почтой России, есть дорожная карта, в рамках которой мы согласовываем ряд мероприятий, направленных на дополнительные услуги. Мы прорабатываем возможность установки в почтовых отделениях рабочих станций, чтобы жители населённых пунктов, где есть почтовые отделения, смогли приходить и пользоваться государственными, муниципальными услугами. Сейчас всё больше услуг переходит в электронную форму и, конечно, на селе получить ту же самую выплату от 3-7 лет на ребёнка – трудно, потому что основной акцент сделан на предоставление в электронной форме. Поэтому, установка таких рабочих станций позволит существенно упростить жизнь наших граждан.

- Дарья Сергеевна, о каких отделениях идёт речь?

- Да, большое спасибо Виталию Викторовичу за то, что он понимает и оценивает роль почты, которая однозначно является для многих жителей ключевым объектом инфраструктуры. В рамках проекта в прошлом году были отремонтированы три объекта – это Неёлово, Жижицы и Сосновый бор Себежского района. В этом году мы ремонтируем 11-е городское отделение, планируем отремонтировать Новый Изборск и Идрицу. А когда запустят программу «Ремонтирование за счёт федеральных средств», а это большая программа, это позволит сделать качественный скачок по повышению качества услуг.

- То есть это не единицы будут отделений, а десятки?

- Да, планируется очень обширно. Конечно, о конкретных числах сложно говорить, но это абсолютно масштабная программа, значимая и качественная.

- Мы проводили на канале ПАИ небольшой опрос, и мы задали нашим читателям вот что: «Как вы пользуетесь услугами связи». У нас вот такие ответы:

Отправляю и получаю корреспонденцию – 56% Покупаю газеты – 1,4% Оплачиваю коммуналку – 3,7% Получаю заказы из онлайн магазинов – 12,4 % Не пользуюсь услугами связи – 26,1 %

Т.е. получается, востребована у нас услуга. Видим, что небольшая доля тех, кто покупает газеты. Письменную переписку уже многие забывают, но газеты по-прежнему выписывают. На сколько эта услуга востребована в Псковской области, сколько у нас подписчиков. Если не секрет, сами вы что выписываете?

- Вот вы сказали, что небольшое количество людей за журнально-газетную продукцию. Думаю, что те, кто участвовали в опросе выбирают электронный формат информации. А преимущественное количество людей в этом опросе просто участие не приняли. Потому что подписная кампания идёт сейчас очень активно, сейчас идёт декада подписки, когда дается скидка 30%, поэтому настоятельно рекомендую, пока ещё непоздно, не замедляйтесь в этом вопросе. Я и мои дети регулярно подписываемся на детские журналы, потому что это ответственность родителей – нормировать тот поток информации, которые дети получают из разных источников. Если родители хотят повлиять на формирование личности своих детей, то как раз детские подписные издания – это один из весомых рычагов в решении этого вопроса. Подписная кампания идёт очень активно, по сравнению с прошлым годом нет падений и даже наоборот есть небольшой прирост. Подписные издания – возможность нормировать и самостоятельно выбирать ту информацию, которую люди желают получать.

В. Р.: Начиная с профильных журналов, связанных с цифровым развитием, информацией, и заканчивая продукцией Медиахолдинга.

- Очевидно, что все крупные компании, которые оказывают услуги населению, они так или иначе прибегают всё больше к цифровым сервисам. Почта России – значительная часть оффлайн, человек к человеку. Но тем не менее, какие цифровые сервисы сейчас получают развитие у вас, о чём идёт речь, могут ли этими сервисами воспользоваться пожилые люди, которые составляют значительную часть ваших клиентов?

- Конечно, те цифровые сервисы, которые предлагает почта России, и значительная часть предназначена для общества, для всех жителей, которые двигаются в ногу со временем, и понимают, что получение физической услуги не ограничиваются непосредственным нахождением в отделении почтовой связи. Например, через очень полезное мобильное приложение можно получить более детальную информацию о том, какие услуги сейчас продвигает почта России, выбрав для себя определённый приоритет. Через мобильное приложение можно записаться в некоторые отделения на услуги без очереди. Хороший сервис, которым пользуется подавляющее количество людей – это простая электронная подпись. Без заполнения извещений уже можно получить своё почтовое отправление по смс. У нас очень интересные сейчас цифровые сервисы, и вот одна из новых услуг – это посылка «Лёгкий возврат», когда, делая свой заказ через интернет-магазин клиент, пользуясь каналами почты России, если по какой-то причине товар не подошёл, то запросив специальный код от своего отправителя, очень легко и оперативно не подошедшее отправление возвращают назад адресату.

Через мобильное приложение можно ещё подписаться на периодику не через контакт с почтальоном, а через наше мобильное приложение. Посмотреть режим работы отделения, дать обратную связь… Можно точно также подписать свою бабушку. Конечно, быть может будет приятнее взаимодействовать с почтальоном, но это можно точно также сделать через наш сайт или через наше мобильное приложение. В прошлом году мобильная почта России вошла в список социально значимых приложений, которые были рекомендованы Российской Федерацией и вот уже с апреля 2021 года, когда человек покупает новый телефон, мобильное приложение почты России уже идут в списке базовых пакетов, скачивая мобильное приложение человек сразу получает доступ к очень широкому списку цифровых услуг.

- Тяжело ли быть сотрудником почты России? Мы понимаем, что это определённого рода миссия, зарплаты невысокие, по отношению с Санкт-Петербургом и Москвой и многие держаться на энтузиазме. А что ещё, помимо общения с клиентами, могут получить работая на почте ваши сотрудники?

- Наши сотрудники понимают, в чём отличительная особенность почтового сотрудника. Это не просто работа, которую ты выполняешь. Это работа важная, социально значимая. Выбирая профессию почтового работника– человек понимает, что он не просто работу делает, он работает для общества. Становится значимым для больших групп людей. Если мы говорим о небольшом населённом пункте, то он входит в топ руководителей данного населённого пункта и топ самых значимых лиц, через которых проходит значительная часть информации и находятся ответы на многие вопросы, которые интересуют наших жителей. Те люди, которые выбирают путь быть почтовыми сотрудниками, понимают, что они получают доступ к феерическому объёму информации, коммуникаций и навыков, которые можно приобрести, используя эту профессию. Причём, наша организация не выставляет жёстких требований на входе, как раз, мы готовы брать человека с базовым образованием и с базовыми компетенциями, мы готовы образовать и воспитать, и научить его быть почтовым сотрудником. Самое главное – ты понимаешь, что ты становишься важным коммуникативным элементом общества и через тебя пойдёт представление почты России в том населённом пункте, где ты будешь работать. У нас один из самых больших трудовых коллективов в Псковской области, работает почти две тысячи человек, и поэтому, становясь почтовым работником ты понимаешь, что ты не один, ты сразу становишься огромной частью сети сотрудников, которые выполняют эту миссию. Сейчас, в связи с тем, что очень много услуг трансформируется и появляются новые услуги, это – кузница кадров, университет нужных и актуальных знаний. Поэтому, почтовая профессия не утрачивает свою актуальность и очень много мы можем предложить нашим работающим сотрудникам и нашим новым соискателям.

- Думаю, что у нас в селе больше всех и обо всём знают две категории работников: социальные работники и почтальоны. Так что им не надо ни читать никаких газет, они всё сами расскажут.

Мы все любим цифры, а какими цифрами вы можете похвастаться на сегодняшний день?

- Похвастаться могу только за прошедшие восемь месяцев. За восемь месяцев корреспонденции, которая поступила и вышла из почтовых отделений – 7,5 млн экземпляров! Подписка остаётся – 3,5 млн экземпляров. Мы доставляем 2,5 млн счетов за коммунальные услуги, которыми активно пользуется всё наше население. Очень активный сегмент, который сейчас развивается – это экспресс почта. ЕМС отправления, в прошлом году их было отправлено 53 тысячи, в этом году уже за восемь месяцев отправлено 63 тысячи и до конца года, в связи с приближением высокого сезона, я полагаю, что этот показатель значительно вырастет. Как подведём за девять месяцев итоги – милости просим, расскажем, насколько мы масштабно работаем.

- Про почтовый ящик расскажите нам.

-Почтовый ящик – это замечательное мероприятие, которое мы планировали провести в текущую международную неделю письма. Принесли мы специально с собой открытки, которые готовы бесплатно раздать участникам нашего брифинга для того, чтобы написать открытку, отправить её значимым для себя адресатам, тем самым поддержав традиции эпистолярного жанра. Конечно, это мы рассчитывали сделать более масштабно, но, в связи с ограничениями, проведём эту акцию позднее. Сейчас для присутствующих можно воспользоваться написать открытку, и она дойдёт до адресата в установленные контрольные сроки.

- Отлично! Вспоминаем, как держать ручку в руках!

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