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Общество

Клиенты Tele2 могут купить комплект из Xiaomi, страховки и услуг связи со скидкой 30%

Tele2 предлагает клиентам приобрести по выгодной цене комплект, в который входит смартфон Xiaomi, услуги связи и страховка гаджета. Устройства Xiaomi популярны у клиентов: по итогам августа оборудование вендора лидирует по продажам в сети Tele2 с долей 42%.

Одним походом в салон абоненты компании могут выгодно закрыть сразу несколько актуальных вопросов: купить смартфон со скидкой, подключить подходящий тариф и позаботиться о защите своего телефона. При приобретении комплекта со смартфоном Xiaomi по акции «Комбо в салонах связи Tele2» клиенты получат скидку 30% от его розничной цены.

Операторское предложение также включает выгодный тариф на три месяца и комплексную страховку гаджета. Пользователи могут защитить свой смартфон от различных страховых рисков: поломки, заливания жидкостью, пожара, кражи и списания средств в этом случае. Страховка будет действовать в течение еще 12 месяцев после окончания срока гарантии от производителя. Ее стоимость рассчитывается исходя из цены устройства.

Чтобы воспользоваться специальным предложением, клиенту необходимо купить акционную модель смартфона в салоне связи Tele2 или на сайте tele2.ru, указав способ получения товара – самовывоз. Далее потребуется подключить страховой продукт для защиты смартфона, подобрать подходящий тариф и внести абонентскую плату за три месяца. В комплект входят тарифы на выбор «Мой онлайн+» или «Везде онлайн». Акция действует до 31 декабря 2022 года в салонах связи Tele2. Все товары и услуги должны быть приобретены комплектом в одном чеке. Подробная информация об условиях акции доступна у продавцов-консультантов в салонах связи оператора и на сайте tele2.ru.

Специальное предложение – результат успешного партнерства Tele2 с вендором. Аудитория поклонников бренда Xiaomi в России и мире постоянно увеличивается. По результатам исследования IDC, во втором квартале 2021 года Xiaomi впервые в истории поднялся на второе место и занял долю рынка 16,9%. По итогам августа 2021 года устройства от вендора занимают первое место по продажам в рознице Tele2 с долей 42%, которая с начала года увеличилась на 15 п. п.

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