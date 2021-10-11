Владимир Путин: В этом году в России собрали хороший урожай

16:29, 11 октября 2021, ПАИ

В этом году в России собран хороший урожай, практически полностью обеспечены потребности страны по основным группам продовольствия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, высокие показатели – это результат системных изменений в агропромышленном комплексе, который «стал по-настоящему современным, насыщенным передовыми технологиями и новациями».

Владимир Путин напомнил, что пять лет назад было принято решение запустить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства, нацеленную на внедрение в АПК новейших росссийских агротехнологий. Он добавил, что следует продлить сроки действия программы до 2030 года и обеспечить бесперебойное выделение средств на разработку новых технологий.