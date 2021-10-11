Псковский филиал академии госслужбы может стать подразделением Северо-Западного института РАНХиГС

16:46, 11 октября 2021, ПАИ

Псковский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России может стать подразделением Северо-Западного института РАНХиГС. Об этом изданию «Псковская правда» сообщил директор Псковского филиала академии Александр Патенко.

«Образовательная площадка в Пскове остаётся, и, соответственно, у псковичей, желающих пройти обучение или повышение квалификации, будет возможность сделать это, не выезжая за пределы региона», - сказал Александр Патенко.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о ликвидации Псковского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). Вместе с псковским закрываются филиалы в Ижевске, Тольятти, Саранске, Иркутске.