Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый туристический маршрут через Псков запускает «РЖД»

С 22 октября заработает новый туристический железнодорожный маршрут, который свяжет Москву с древними русскими городами: Псковом, Великим Новгородом, Рыбинском и Ярославлем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в холдинг «РЖД».

Поезд № 928/927 будет курсировать по выходным дням и отправляться с Ленинградского вокзала столицы вечером в пятницу. Прибытие обратно состоится поздно вечером в воскресенье.

Расписание составили таким образом, чтобы за два выходных дня туристы могли прогуляться по улицам древнего Пскова и посетить Кремль, увидеть уникальные памятники древнерусского зодчества в Великом Новгороде, живописное Рыбинское водохранилище, исторический центр Ярославля и панораму Волги.

В распоряжении пассажиров - вагоны класса «Люкс», СВ, купе и плацкартные вагоны, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов. Кроме того, в каждом вагоне предусмотрен душ. Для туристов также работают вагон-ресторан и вагон-бар, в которых можно заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

В первый рейс поезд отправится из Москвы 22 октября, далее – 4 ноября и еженедельно по пятницам с 12 ноября. Отправление из Москвы - в 20:23, возвращение обратно – в 23:35.

Оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Для этого необходимо задать на странице поиска маршрут Москва Октябрьская (Ленинградский вокзал) – Москва Ярославская (Ярославский вокзал). Стоимость билета – от 2 598 рублей.

Пассажиры могут спланировать свою экскурсионную программу самостоятельно или оформить отдельные экскурсии в пути у проводника. Также можно приобрести пакетные туры, включающие не только перевозку поездом, но и экскурсионную программу и питание.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Проголосовать >>>

11 октября 2021

Очные занятия в псковском «Кванториуме» возобновляются с 12 октября
11 октября 2021

Умерла народная артистка РСФСР Светлана Мизери
11 октября 2021

Новый туристический маршрут через Псков запускает «РЖД»

11 октября 2021

200 человек эвакуировали из здания администрации Псковской области
11 октября 2021

Владимир Путин: В этом году в России собрали хороший урожай
11 октября 2021

Княжескую печать XI века обнаружили археологи в раскопе в центре Пскова
11 октября 2021

Екатеринбург накрыло смогом

11 октября 2021

Жителей Карибских островов задержали за попытку незаконного пересечения границы в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...