Новый туристический маршрут через Псков запускает «РЖД»

16:58, 11 октября 2021, ПАИ

С 22 октября заработает новый туристический железнодорожный маршрут, который свяжет Москву с древними русскими городами: Псковом, Великим Новгородом, Рыбинском и Ярославлем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в холдинг «РЖД».

Поезд № 928/927 будет курсировать по выходным дням и отправляться с Ленинградского вокзала столицы вечером в пятницу. Прибытие обратно состоится поздно вечером в воскресенье.

Расписание составили таким образом, чтобы за два выходных дня туристы могли прогуляться по улицам древнего Пскова и посетить Кремль, увидеть уникальные памятники древнерусского зодчества в Великом Новгороде, живописное Рыбинское водохранилище, исторический центр Ярославля и панораму Волги.

В распоряжении пассажиров - вагоны класса «Люкс», СВ, купе и плацкартные вагоны, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов. Кроме того, в каждом вагоне предусмотрен душ. Для туристов также работают вагон-ресторан и вагон-бар, в которых можно заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

В первый рейс поезд отправится из Москвы 22 октября, далее – 4 ноября и еженедельно по пятницам с 12 ноября. Отправление из Москвы - в 20:23, возвращение обратно – в 23:35.

Оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Для этого необходимо задать на странице поиска маршрут Москва Октябрьская (Ленинградский вокзал) – Москва Ярославская (Ярославский вокзал). Стоимость билета – от 2 598 рублей.

Пассажиры могут спланировать свою экскурсионную программу самостоятельно или оформить отдельные экскурсии в пути у проводника. Также можно приобрести пакетные туры, включающие не только перевозку поездом, но и экскурсионную программу и питание.