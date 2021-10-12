Верные друзья: псковские випы рассказали о домашних питомцах

13:42, 12 октября 2021, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали корреспондентам о любимых домашних питомцах, их непростых историях, утратах и необычной терапии во времена пандемии коронавируса.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова:

После того как умер наш с мужем пёс, нам трудно снова решиться и завести нового. Пока мы не готовы. Наш курцхаар Тима прожил 13 лет. Мы его, конечно, баловали. Муж – охотник, но брал его с собой нечасто. Тима, скорее, был нашим общим домашним любимцем, хотя дети толком не успели насладиться общением с ним: учились, потом женились.

И вот не так давно дочка купила себе собаку, назвали Полли. Ей год и два месяца. Идея завести своего питомца пришла к ней во время пандемии: все сидели дома, внуки не учились, а тут появилась отдушина, настоящий друг, подруга точнее. Такая вот своего рода терапия.

Руководитель Центра сопровождения НКО Псковской области Елена Николаева:

У меня два домашних питомца – московская сторожевая Цезарь и кот Гоша, которого мы взяли в Зоозащите. У него сложная судьба, три раза он был на грани жизни и смерти. Нашли его в лесу маленьким котенком. Уже когда Гоша был у нас, он выпал из окна. Мы в панике повезли его к ветеринарам, которые обманным путём оставили его на лечение. Ночью позвонили и сообщили, что состояние критическое и надо срочно делать операцию. Мы, естественно, согласились, но потом выяснилось, что никакую операцию ему не делали. Кота просто разрезали и без всяких манипуляций зашили. Он был под капельницей, ему давали какие-то успокоительные… Когда мы забрали его домой, он быстро восстановился. Сейчас всё хорошо и Гоша у нас просто красавец. Все восхищаются. Маленький был такой страшненький, а вырос в шикарного кота. Гоша меня обожает, везде ходит за мной хвостиком. Муж по этому поводу смеётся: «Где ты, там и Гоша».

Заместитель председателя Псковского отделения Российского детского фонда Юлия Колесова:

Моей кошке уже 18 лет. Старушечка, но активная. Долгое время мы звали её просто Кошка, а потом она стала Муркой. Это после того, как в одной передаче рассказали, что кошки обижаются на отсутствие имени.

В общем, даже в своём почтенном возрасте она продолжает активную жизнь, особенно ночью. Но Мурка у нас «девушка с характером», она не очень любит, когда её трогают. Если она приходит и ложится на колени, это не значит, что надо её гладить, она просто пришла посидеть.

Председатель ПРОО «Команда 2018»​ Михаил Васильев:

Как-то жена под подъездом нашла полуживую пяти- или шестимесячную кошку, ободранную, с больными глазками – ужас ужасный. Мы потратили кучу денег на её лечение: лекарства, уколы, процедуры. В итоге выходили, и теперь у нас живёт прекрасная Варвара. Немного вредная, но очень хорошая. Гладить её можно только под настроение: она приходит и начинает «бодать», мол, «гладьте меня и чешите скорее».

Директор УФПС Псковской области Дарья Цилина:

У меня живёт собака Надя. Мама у неё овчарка, папа – неизвестно кто. Ей 11 лет, и завели мы её, ещё когда я работала в сахалинском филиале «Почты России». При переезде в Хакасию перевезли с собой на самолете. Потом при переезде в Псков Надя проехала вместе с нами на машине 5 тысяч км. Она уже старенькая, и ножка у неё болит, но такая родная, наша.

Когда переехали в Хакасию, взяли с собой и кошку, но, к сожалению, в новом доме она погибла. После чего мы решили, что больше кошек в нашем доме не будет, если только сама не придет. И пришла на день рождения мужа. Больная, несчастная. Назвали Сашей, потому что сначала не могли распознать пол. Лечили ей всё, что можно было лечить. Теперь эта кошка определяет нашу жизнь: как нам спать, где сидеть, во сколько вставать и во сколько кормить её завтраком. Кошка, видимо, была домашней, потому что с самого начала она четко понимала, что нельзя обижать детей, и всегда знала, как ходить на горшок.

Все истории от гостей медиацентра ПАИ читайте в сюжете.