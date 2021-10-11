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Умерла народная артистка РСФСР Светлана Мизери

На 89-м году жизни скончалась советская, российская актриса театра и ТВ, театральный режиссёр, народная артистка РСФСР Светлана Мизери.

Некролог опубликован на сайте Московского драматического театра «Сопричастность». «С чувством глубокой утраты сообщаем о смерти народной артистки России, лауреата Государственных премий СССР и России Светланы Мизери», – говорится в нём.

Светлана Мизери родилась 4 сентября 1933 года в Москве. В 1955 году окончила Школу-студию МХАТ. В том же году была принята в труппу Художественного театра, где дебютировала в роли Нади в горьковских «Врагах», но уже в 1956-м перешла в только что созданный «Современник» и на протяжении нескольких лет была одной из ведущих актрис театра, стала, в частности, первой исполнительницей роли Вероники в пьесе В. Розова «Вечно живые».

В 1959 году Светлана Мизери перешла в Театр имени Маяковского, где служила до 1980 года; среди лучших ролей, сыгранных на этой сцене, – Валя в «Иркутской истории» А. Н. Арбузова, Людмилa в пьесе С. А. Найдёнова «Дети Ванюшина», Стелла в «Трамвае «Желание» Теннесси Уильямса. В 1980-1990 годах выступала на сцене Театра имени А. С. Пушкина.

В 1990 году Светлана Мизери перешла в театр «Сопричастность», в котором служила до своего последнего дня.

Поставила спектакли «Поросёнок Кнок» (2006) и «Провинциалка» (2009). Сыграла около 50 ролей.

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