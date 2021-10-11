Садоводы могут самостоятельно подать заявку на подключение к электросетям

17:41, 11 октября 2021, ПАИ

Благодаря изменениям в правила технологического присоединения к электросетям, которые утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, садоводы смогут самостоятельно подать заявку на подключение к электричеству своих участков, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Ранее приходилось подавать заявки через садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество, которое уже впоследствии обращалось в сетевую организацию. Это сильно замедляло процесс техприсоединения.

Также в правительстве отметили, что все необходимые коммуникации будут подводиться непосредственно к участку заявителя. Это решение касается дачников, подающих заявки на подключение энергопринимающих устройств мощностью не более 15 кВт.