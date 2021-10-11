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Сколько стоит собака из приюта, рассказали псковичам

Сколько стоит собака из приюта, рассказали в псковской зоозащитной организации «Шанс». В публикации на странице объединения в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что бездомное животное из пункта передержки в России можно взять совершенно бесплатно. В отличие от многих стран, где за привитую, чипированную и стерилизованную собаку нужно будет пожертвовать в пользу приюта от 30 до 200-300 евро (в зависимости от страны).

«Хозяин получает собаку бесплатно. Но это вовсе не означает, что собака не представляет собой никакой ценности; на собаку не нужно будет ничего тратить», - подчеркнули волонтёры.

Человек должен понимать, что животное из приюта мало чем отличается в плане ухода и содержания от любой другой собаки. Потребуются финансовые расходы на ежедневное содержание собаки: корм, миски, расчёски, поводки, ошейники, шлейка, адресник, лежак, лакомства. Нужно будет раскошелиться на обработку от гельминтов, блох и клещей, стерилизацию, лечение по необходимости. В некоторых случаях требуются и затраты на воспитание собаки: оплата занятий в специальной школе, индивидуального инструктора, консультации зоопсихолога при необходимости.

Возможны расходы на время отпуска/командировок (гостиница для собак, оплата «выгульщика», оформление справок/покупка бокса, авиабилета — в случае, если собака едет с хозяином).

Есть также другие расходы: необходимо свободное время для прогулок (2-4 часа в день) и общения с собакой, время на воспитание животного, посещение ветеринаров. Владельцу придется сократить время на привычные формы досуга (отпуск, кино, рестораны, гости).

«Ключевые вопросы, касающиеся расходов на собаку, обязательно должны быть предварительно поставлены хозяином перед самим собой, чтобы решение о взятии собаки в семью было по-настоящему взвешенным и ответственным», - подчеркнули волонтёры.

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