Учёные выявили новое последствие пандемии COVID-19

18:00, 11 октября 2021, ПАИ

Учёные заявили о росте за год из-за COVID-19 числа случаев клинической депрессии на 28 %, а тревожных расстройств – на 26 %. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Lancet.

Авторы исследования оценили данные по психическим расстройствам, на которые жаловались пациенты до пандемии COVID-19 и через год после её начала. Выяснилось, что число случаев клинической депрессии выросло на 28 %, тревожных расстройств – на 26 %.

Соавтор исследования Ализе Феррари отметила, что пандемия коронавируса усугубила многие существующие неравенства и социальные детерминанты психических заболеваний. «К сожалению, по многим причинам женщины с большей вероятностью пострадали от социальных и экономических последствий этой пандемии», – заметила она.