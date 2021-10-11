Баню в Пыталове закрыли из-за аварийности здания

20:14, 11 октября 2021, ПАИ

Информация о закрытии в городе Пыталово бани не осталась без внимания. Местные жители не на шутку забили тревогу и стали выдвигать свои версии происходящего. Вплоть до того, что здание бани уже продали.

Корреспонденты газеты «Наша жизнь» не стали торопить события и решили разобраться в сложившейся ситуации, обратившись в администрацию района.

Баню действительно временно закрыли в ожидании заключения экспертов о возможности или невозможности её дальнейшей эксплуатации.



В конце сентября в администрацию района от руководства МП «Горокомхоз», в чьем ведении находится городская баня, поступила информация с просьбой провести осмотр здания из-за смещения дымоходной трубы. В оперативном порядке была создана комиссия, которая обследовала здание бани и вынесла соответствующий акт о приостановке её деятельности в связи с возникшей аварийной ситуацией.

25 и 26 сентября городская баня была закрыта для посещения по техническим причинам.



Для восстановления работоспособности бани руководством муниципалитета был заключен договор с профильной организацией на проведение экспертных исследований, которые проводились с 29 сентября по 8 октября текущего года.

На основании заключения строительно-технической экспертизы: «техническое состояние несущих и ограждающих конструкций здания городской бани, а также ее оборудования – топочная печь с вытяжной трубой оценивается, как аварийное, и не соответствует установленным нормам и правилам безопасности для дальнейшей эксплуатации».

После получения экспертизы информация о возникшей ситуации с баней была отправлена в Комитет по строительству и ЖКХ Псковской области.



Как пояснила газете «Наша жизнь» глава Пыталовского района Вера Кондратьева, администрация заинтересована в том, чтобы городская баня функционировала, как и прежде.

«В настоящее время прорабатывается вопрос с экспертами о возможности ремонта здания с подсчетом стоимости ремонтных работ. Кроме этого у нас имеется проект строительства нового здания бани ориентировочной стоимостью 40 млн рублей. И в случае ремонта, и в случае строительства мы будем писать ходатайство на имя губернатора, так как в бюджете муниципального образования таких денежных средств нет. До разрешения ситуации здание бани для посещения будет закрыто», – прокомментировала Вера Михайловна.



Отметим, что с 1 января текущего года помывка в городской бане по решению районных депутатов составила 250 рублей за помывку. При этом все ранее действовавшие скидки и льготы были сохранены.

Кроме этого поменялась и периодичность оказания услуг бани. Помыться в городской бане можно было два раза в месяц. Такие меры были приняты, чтобы уменьшить расходы на ее содержание. По данным, представленным муниципальным предприятием, в 2020 году убытки предприятия на содержание бани составили 1 млн 147 тыс. рублей. При работе в еженедельном режиме. При переходе на новый режим работы с посещением бани раз в две недели за 6 месяцев 2021 года предприятие понесло убытки в размере 175 тыс. рублей.

Фото из архива редакции.