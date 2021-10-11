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Происшествия

Псковский районный суд вынес приговор мужчине, выносящему из сетевого магазина алкоголь

Псковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина К., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 (два эпизода), ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

17 июня 2021 года подсудимый, находясь в одном из сетевых магазинов, открыто похитил бутылку пива «Балтика», через три часа он снова пришёл в данный магазин и совершил открытое хищение бутылки пивного напитка «Blazer». На требования продавца оплатить товар – не реагировал. Чуть позже мужчина в третий раз появился в том же магазине и открыто похитил бутылку пива «Лёвенбрау». Однако был задержан сотрудниками магазина, поэтому не смог довести свой преступный умысел до конца.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 10% из его заработной платы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

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