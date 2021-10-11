Астрономы-любители в Псковской области запечатлели следы северного сияния

21:12, 11 октября 2021, ПАИ

Следы полярного сияния запечатлели астрономы-любители Псковской области. Явление наблюдалось в ночь на 11 октября. Об этом пишет паблик «Клуб любителей астрономии».



«Основное действие, увы, осталось за лесом (съёмка велась в Черняковицах), ибо не знал о нем. Любителям астрономии, которые ездили в Пушгоры, говорят, повезло больше. Думаю скоро они выложат кадры с динамичным сиянием. Возможно, этим вечером также есть шансы увидеть в случае хорошей погоды», – написал Пётр Митрофанов.