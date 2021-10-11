На втором километре дороги Ровное-Высокое Стругокрасненского района перевернулась иномарка

21:58, 11 октября 2021, ПАИ

В 18.25 на 2-км дороги Ровное-Высокое Струго-Красненсуого района житель республики Казахстан, 1996 г.р., имеющий временную регистрацию в Струго-Красненском районе, управлял автомобилем Hyundai Santa Fe. Об этом сообщает корреспондент газеты «Струги». Водитель не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет с последующим переворотом автомобиля. В машине был один. От госпитализации отказался. На месте работали МЧС, скорая и сотрудники ДПС.