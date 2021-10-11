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Россия открыла счёт в матче со Словенией

Россия ведёт со счётом 2:0 Фото 360tv

Сборная России открыла счет в матче со Словенией в отборочном турнире ЧМ-2022. Гол забил Игорь Дивеев, а спустя немного времени Георгий Джикия ударом в падении через себя удвоио преимущество сборной России – 2:0.

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словении. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Какой будет цирк, если мы каким-то образом выиграем у Словении и выйдем на первое место? Вот будет праздник маразма!» – заявил функционер. По его мнению, россиянам удается набирать очки только благодаря везению, которое в скором времени закончится. Червиченко назвал главным фактором возможного успеха россиян удачу.

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