Россия открыла счёт в матче со Словенией
Сборная России открыла счет в матче со Словенией в отборочном турнире ЧМ-2022. Гол забил Игорь Дивеев, а спустя немного времени Георгий Джикия ударом в падении через себя удвоио преимущество сборной России – 2:0.
Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словении. Его слова приводит «Чемпионат.com».
«Какой будет цирк, если мы каким-то образом выиграем у Словении и выйдем на первое место? Вот будет праздник маразма!» – заявил функционер. По его мнению, россиянам удается набирать очки только благодаря везению, которое в скором времени закончится. Червиченко назвал главным фактором возможного успеха россиян удачу.
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