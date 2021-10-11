Николай Козловский: Коронавирусный коечный фонд в Великих Луках заполнен

22:44, 11 октября 2021, ПАИ

Глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении рассказал об эпидемиологической ситуации в Великих Луках, которая становится все более напряженной, об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

«Только за последнюю неделю прирост заболеваемости по Великим Лукам составил 142 человека. Ежедневно фиксируется от 12 до 30 новых случаев. Всего почти 8500 человек с диагнозом «COVID». Система здравоохранения работает на пределе своих возможностей. Коечный фонд заполнен, развернуты дополнительные места. Кроме того более 400 великолучан находятся на амбулаторном лечении», – сообщил глава города.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в Великих Луках не зарегистрированы очаги эпидемиологических заражений. Чтобы улучшить ситуацию, первое, что нужно сделать, это строго выполнять противовирусные правила, носить маски, обрабатывать руки, соблюдать дистанцию, а лицам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.



«Следует отказаться от поездок в другие города и минимизировать контакты. Безусловно, необходимо массово вакцинироваться. Для этого в нашем городе созданы все условия. Сейчас в городе усилены рейды и проверки по соблюдению противоэпидемиологических мер. Ежедневно проходят проверки пассажиров транспортных средств, а также посетителей ТЦ», – рассказал Николай Козловский.