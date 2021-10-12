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Общество

В Псковской области увеличили коечный фонд для коронавирусных больных до 944 мест

О сохраняющейся выской динамике распространения коронавируса сообщил в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Коечный фонд расширен до 944 мест. За последние сутки коронавирусной инфекцией в Псковской области заразилось 245 человек. Выздоровели 48. В статистике смертности 4 человека.
С начала эпидемии в регионе официально зарегистрировано 52 926 случаев инфицирования covid-19. 

Официальная статистика по коронавирусу в Псковской области за 11 октября 2021 года

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