В Псковской области увеличили коечный фонд для коронавирусных больных до 944 мест

00:18, 12 октября 2021, ПАИ

О сохраняющейся выской динамике распространения коронавируса сообщил в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Коечный фонд расширен до 944 мест. За последние сутки коронавирусной инфекцией в Псковской области заразилось 245 человек. Выздоровели 48. В статистике смертности 4 человека.

С начала эпидемии в регионе официально зарегистрировано 52 926 случаев инфицирования covid-19.