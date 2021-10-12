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Общество

Молодёжь Псковской области может принять участие в онлайн-викторине «Лига знаний»

Молодёжь Псковской области может принять участие в онлайн-викторине «Лига знаний», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Российское общество «Знание» запускает «Лигу Знаний» - всероссийскую интеллектуальную онлайн викторину, которая будет проходить в формате квиз-чемпионата в течение года.

Участники будут соревноваться в знании отечественной истории, географии, науки, техники, искусства, культуры, спорта и других сфер. В течение двух часов им нужно будет отвечать на вопросы и выполнять интерактивные задания.

«Сейчас модно быть умным и эрудированным, учиться даже на отдыхе и совмещать досуг с интеллектуальной деятельностью. В нашей стране много активных и любознательных людей, и мы рады, что можем объединить их в «Лигу Знаний», предложить им интересно и с пользой провести время, почувствовать дух команды и побороться за «Поездку мечты» в самые живописные места России», - отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В стартовой игре «Лиги знаний», которая прошла 25 сентября, приняли участие около 2 400 человек из разных городов России. Но ещё не поздно собрать команду и заявить о себе.

Первый сезон викторины будет длиться в течение года и завершится в сентябре 2022. В его рамках пройдёт 3 больших тура, отборочные игры будут проходить онлайн каждые две недели. В гранд-финал, который состоится в очном формате в Москве, выйдут всего 48 команд.

Попасть в него можно также в обход сезонного отбора – достаточно выиграть одну из «секретных игр» сезона. Её объявят всего за неделю, а задания будут более сложные. Участники финалов каждого тура и гранд-финала получат ценные призы от партнёров, а победители получат сертификаты на путешествия по России.

«Считаю, что такие проекты, как интеллектуальная викторина «Лига Знаний», очень важны сегодня. Здесь участники смогут не только проявить себя, показав глубокие знания в разных сферах жизни, но и научиться работать в команде, получить бесценный опыт подобных соревнований, поддержку от организаторов проекта и, конечно, ценные призы», - поделилась своим мнением председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова.

Подробную информацию и расписание игр сезона можно найти на сайте «Лиги Знаний».

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