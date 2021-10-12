34 тысячи рублей готовы получать соискатели из Псковской области

08:27, 12 октября 2021, ПАИ

По итогам сентября в Псковской области разместили на 40% больше вакансий, чем год назад, сообщает служба исследований hh.ru.

За последний месяц возросло число вакансий в сферах «Домашний персонал» (+89%), «Юристы» (+65%), «Закупки» (+33%). Наименее активно работодатели нанимают в последнее время специалистов по добыче сырья, в сфере государственной службы, а также сотрудников фитнеса и салонов красоты. При этом год к году самый большой спрос зафиксирован на консультантов (+429%), административный персонал (+158%) специалистов в закупках (+130%).

«Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области за месяц увеличилась на 500 рублей и составляет 40 580 рублей, что все равно на 19% ниже, чем среднероссийские предложения работодателей. В то же время недавний опрос hh.ru показал, что 36% жителей региона, которые находятся сейчас в поиске работы, готовы снизить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства в короткие сроки. Отметим, что средняя ожидаемая зарплата в Псковской области сейчас на уровне 34 280 рублей. При этом 12% жителей признаются, что у них уже есть подработка помимо основной работы, а 51% жителей ее активно ищут», - уточнила руководитель службы маркетинга hh.ru Северо-Запад Екатерина Соловьева.

В целом за 9 месяцев с начала года количество вакансий в Псковской области выросло на 23%.

Топ высокооплачиваемых вакансий в сентябре в Псковской области*:

Вакансия Зарплата Руководитель производственного отдела (пищевое производство) до 120 000 руб. на руки Мастер цеха на линии лесопиления до 150 000 руб. на руки PHP-программист от 200 000 руб. на руки Шеф-повар кафе от 80 000 руб. на руки Водитель категории Е до 90 000 руб. на руки

* в рейтинг вошли вакансии с указанием заработной платы.