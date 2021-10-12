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Комету Чурюмова – Герасименко сфотографировали в Пскове

В ночь на 11 октября астроному-любителю из Пскова удалось сфотографировать комету Чурюмова – Герасименко (67/P).

Комета Чурюмова – Герасименко была открыта 23 октября 1969 года советским астрономом Климом Чурюмовым в Киеве на фотопластинках другой кометы — 32P/Комас Сола, снятых Светланой Герасименко в сентябре в Алма-Атинской обсерватории (первый снимок, на котором видна комета, был сделан 11 сентября 1969 года). Он обнаружил ещё одну комету возле края фотоснимка, однако вначале посчитал её фрагментом кометы Комас Сола. При изучении последующих фотоснимков было выяснено, что этот объект двигался по иной траектории и, таким образом, является самостоятельной кометой

Комета имеет пористую структуру, и 75-85% её объёма составляет пустота. Температура на освещённой стороне колеблется между −183 и −143 °C. Ядро кометы имеет неправильную форму и описано как состоящее из двух скреплённых между собой частей. Размеры этих фрагментов оцениваются как 4,1×3,2×1,3 км (бо́льшая часть) и 2,5×2,5×2,0 км (меньшая часть), объём — в 25 км³. Такая форма связана с происхождением кометы в результате слияния двух других небесных тел. Части кометы образовались по отдельности, после чего столкнулись между собой.

Сейчас комету можно наблюдать в телескопы средней силы на загородном небе в созвездии Тельца, блеск кометы чуть слабее 10-звездной величины.
 

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