Небольшой дождь ожидается на юго-востоке Псковской области 12 октября

09:13, 12 октября 2021, ПАИ

12 октября в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. По юго-востоку региона прогнозируется небольшой дождь, сообщает официальный Telegram-канал области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура днем составит от +8 до +13 градусов, ночью — от +1 до +6.

В Пскове будет без существенных осадков. Температура днем ожидается в пределах +11...+13, ночью — от +2 до +4.

В Великих Луках пройдет небольшой дождь. Столбики термометров днем поднимутся до +9...+11 градусов, ночью температура понизится до +4...+6.