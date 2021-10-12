Два случая возгорания произошло за сутки в Псковской области

09:28, 12 октября 2021, ПАИ

За 11 октября произошло два случая возгорания в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

В 8:15 в Порховском районе в деревне Борок произошло возгорание жилого дома. Огнём повреждена стена веранды. Предположительная причина — неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 1:10 в Псковском районе в деревне Стремутка сгорел автомобиль «Мазда» 2003 года выпуска. Предположительная причина — поджог.