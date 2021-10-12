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Общество

В Пскове ищут дом для слепой собаки, хозяйка которой сильно заболела

В Пскове ищут новых хозяев для слепой собаки Милы, владелица которой сильно заболела и не может больше заботиться о питомице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации «Зоозащита».

Волонтёры рассказали, что в жизни Милы было много несчастий, однако она по-прежнему «веселая, счастливая от возможности кого-то любить и получать взамен такую же любовь и ласку». Ослепла Мила в раннем детстве: на рынке в Печорах отравили кормящую собаку, и новорожденные щенки, напившиеся отравленного молока, начали умирать. Милу спасли, но от большого количества антибиотиков она ослепла.

Почти год собака прожила в приюте и, наконец, уехала домой, в квартиру. «У Милы замечательная хозяйка. Она научила собаку доверять людям, не бояться других животных, играть, не портить дома вещи и быть аккуратной с туалетом. Мила купалась в любви. Но хозяйка Милы сама заболела. Сильно. Без возможности дальше заботиться о своей любимой собаке», - пояснили зоозащитники.

Теперь животное вынуждено снова переехать в приют, в котором у неё не будет домашнего комфорта. Слепую, не приспособленную к уличному содержанию собаку волонтёры смогут поселить в небольшой вольер, выселив оттуда кого-то из старичков. «И это будет маленькая тюрьма. Даже несмотря на все наши старания, на ваши прогулки - это будет ужас для Милы», - добавили в «Зоозащите».

В связи с этим собаке ищут новый дом. «Посмотрите в эти слепые глаза - они видят всё. Вашу душу, ваше сердце. Пожалейте Милу!» - призывают волонтёры.

Телефон для связи: 89113623125.

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