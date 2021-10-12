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Общество

Скончался бывший официальный представитель СК Владимир Маркин

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

На 65-м году жизни умер первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета Владимир Маркин. Причина смерти не уточняется, пишет RT со ссылкой на Следственный комитет.

Владимир Маркин родился в 1956 году в Челябинске. В 1986 году переехал в Москву.

В 1997–2000 годах работал в общественных и государственных структурах: исполнял обязанности директора по связям с общественностью международного фонда «Реформа», был первым замминистра печати и информации Московской области.

Владимир Маркин занимал должность руководителя управления со СМИ СК РФ с 20 июня 2011 года по 6 октября 2016 года. С 13 сентября 2007 года по 20 июня 2011 года был руководителем управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.

22 ноября 2016 года возглавил комитет РФС по безопасности и работе с болельщиками. С 15 февраля 2017 года – член правления ПАО «РусГидро».

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