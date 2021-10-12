Более 216 млн человек в мире вылечились от коронавируса

10:25, 12 октября 2021, ПАИ

По состоянию на утро 12 октября в мире зарегистрировано 239 060 876 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 4 873 311 человек. Количество выздоровевших – 216 310 437.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 45 313 353. В этой стране от коронавируса умерло 734 611 человек, выздоровело – 34 797 165.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 7 804 774 человека, 6 873 579 пациентов выздоровело, 217 372 – умерло.