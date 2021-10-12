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Не менее 23 охраняемых природных территорий создадут в России к 2024 году

Не менее 23 новых природоохранных территорий создадут в России к 2024 году. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на XV конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, пишет газета «Известия».

Владимир путин отметил, что в России реализуется комплексная стратегия устойчивого развития, в рамках которой уделяется повышенное внимание экологической повестке, защите и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, а также дальнейшему укреплению системы особо охраняемых природных территорий.

«Только на федеральном уровне это 109 заповедников, 64 национальных парка и 62 заказника. Всего же, считая особо охраняемые природные территории регионального и местного значения, другие формы охраны, под экологической законодательной защитой сейчас находится свыше 25 % сухопутной части России», – подчеркнул Владимир Путин и добавил, что в ближайшие три года в России появится более 20 охраняемых природных территорий.

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