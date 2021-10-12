Два новых светофора установят в Пскове

10:56, 12 октября 2021, ПАИ

Два светофорных объекта оборудуют на пересечении проспекта Энтузиастов с Сиреневым бульваром и перекрестке Октябрьского проспекта с улицей Свердлова в Пскове. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Выполнение работ по устройству светофоров на территории муниципального образования заказала администрация города. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 млн 276 тыс. 411,2 рубля. Средства будут выделены из бюджета города за счет субсидии из областной казны.

Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 22 октября. Светофоры нужно оборудовать к 20 декабря.