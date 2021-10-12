50-летнего пешехода сбили в Пскове

11:11, 12 октября 2021, ПАИ

В Пскове на Ленинградском шоссе, 24 водитель автомобиля Lada, по предварительным данным, совершил наезд на нетрезвого 50-летнего мужчину вне пешеходной зоны. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Пешеход в результате наезда госпитализирован в областную больницу с различными травмами.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, сотрудники скорой помощи и ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.



