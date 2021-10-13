Михаил Соломенный наступил по народному календарю

07:17, 13 октября 2021, ПАИ

13 октября отмечается память святого Михаила, который был первым митрополитом Киевским. Об этом сообщает calend.ru.

По преданию, в конце X века константинопольский патриарх Николай II отправил Михаила в Корсунь, чтобы крестить князя Владимира. Позже святитель жил в Киеве, где обращал местных жителей в христианскую веру. Мощи святого Михаила хранятся в Киево-Печерской лавре.

На Руси в этот день молодые женщины сжигали свои соломенные постели в печах или в овинах. Считалось, что такой обряд сохранит от сглаза. Рациональное объяснение заключается в том, что за лето соломенные постели приходили в негодность, в низ могли поселиться насекомые. Старые женщины сжигали только лапти — «чтобы зиме ходу дать».

Также на Михаила было принято купать детей на пороге. Люди верили, что это защитит их чад от болезней зимой.

Наблюдали и за приметами: если на Михаила выпадет первый снег, значит, зима придет нескоро. Улетевшие к этому времени журавли предвещали раннюю и холодную зиму.