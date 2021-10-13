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Общество

Международный день по снижению риска бедствий отмечается 13 октября

Международный день по снижению риска бедствий ежегодно отмечается 13 октября, сообщает calend.ru.

В этот День ООН призывает людей делиться накопленными знаниями в области снижения опасности бедствий. Международная стратегия говорит о необходимости доведения соответствующий информации до сведения широкой общественности, проведения разъяснительной работы среди населения и общин, которые наиболее подвержены стихийным, экологическим и техногенным бедствиям.

Ежегодно миллионы людей вынуждены покидать родные места из-за последствий разгула стихии. В среднем в результате стихийных бедствий погибают 184 человека в день.

В России большие наводнения были в Санкт-Петербурге в 1824 году и в Москве в 1908 году, а также в Краснодарском крае в 2012 году, на Дальнем Востоке в 2013-м, в Приморье в 2016-м, в Иркутской области в 2019 году и в Крыму в 2021-м. Последствия некоторых из них устраняются до сих пор.

Регулярно подвергаются землетрясениям Кавказ, Средняя Азия, некоторые области Китая, Япония.

Количество и масштабы бедствий усугубляются климатическими изменениями, стремительными процессами урбанизации и индустриализации, которые приносят новые риски.

Предупреждение ЧС и повышение культуры безопасности является одним из важнейших направлений деятельности МЧС России.

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