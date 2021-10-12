Семь единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы у псковичей

11:54, 12 октября 2021, ПАИ

С 4 по 10 октября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 114 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявили 25 административных правонарушений и изъяли 7 единиц гражданского оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%.