В ВОЗ назвали сроки одобрения вакцины «Спутник V»

12:06, 12 октября 2021, ПАИ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего научного сотрудника ВОЗ Сумию Сваминатан.

По её словам, есть юридические документы, которые должны подписать обе стороны. «Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и как только это будет завершено, в принципе, мы ждём этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция», – заявила она.

Эксперт уточнила, что сроки инспекций не известны. Однако ВОЗ рассчитывает, что они произойдут в ближайшее время. Эксперт назвала примерные сроки одобрения российского препарата и подчеркнула, что процесс может быть завершен до конца года.