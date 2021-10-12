Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В ВОЗ назвали сроки одобрения вакцины «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего научного сотрудника ВОЗ Сумию Сваминатан.

По её словам, есть юридические документы, которые должны подписать обе стороны. «Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и как только это будет завершено, в принципе, мы ждём этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция», – заявила она.

Эксперт уточнила, что сроки инспекций не известны. Однако ВОЗ рассчитывает, что они произойдут в ближайшее время. Эксперт назвала примерные сроки одобрения российского препарата и подчеркнула, что процесс может быть завершен до конца года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Проголосовать >>>

12 октября 2021

Снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом зафиксировано у школьников Псковской области
12 октября 2021

В Печорах по просьбам жителей восстановили тротуар на улице Школьной
12 октября 2021

Зоотакси заработает в Пскове с 14 октября

12 октября 2021

В ВОЗ назвали сроки одобрения вакцины «Спутник V»
12 октября 2021

11 депутатов Госдумы попали в больницу с коронавирусом
12 октября 2021

Копоушку и нательный крест нашли псковские археологи на улице Некрасова
12 октября 2021

Рекордную смертность от COVID-19 зафиксировали в России
12 октября 2021

Вопросы защиты прав граждан обсудили Дмитрий Шахов и прокурор Псковской области Иван Грибов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...