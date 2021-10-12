Зоотакси заработает в Пскове с 14 октября

12:11, 12 октября 2021, ПАИ

Зоотакси «Алиса» начинает работу в Пскове в тестовом режиме. Об этом сообщили создатели сервиса для перевозки животных в соцсети «ВКонтакте».

14 октября услугами зоотакси можно будет воспользоваться с 18:00 до 23:00. 15 октября сервис будет работать с 12:00 до 23:00.

На линии запланирована работа двух машин. Псковичи могут заказать перевозку домашних животных в клинику и обратно (возможно ожидание), транспортировку умерших животных, доставку медикаментов и кормов. В машине есть пелёнки, пледы, хладоэлементы, вода и другие необходимые вещи. «Алиса» будет обрабатываться после каждого клиента дезсредством. Зоотакси обозначено специальной эмблемой и номером телефона.

Ранее «Алиса» экстренно ездила за избитым щенком в Плюссу. Собака получила тупую травму позвоночника, ей требуется дорогостоящее лечение. Подробности можно узнать в группе зоотакси.