Две машины будут работать в первом зоотакси в Пскове
Две машины будут работать в зоотакси «Алиса» в Пскове. Об этом сообщается в группе зоотакси в соцсети «ВКонтакте».
Первая машина будет ездить на вызовы по будням, вторая - по выходным. В ближайшее время появится тестовое расписание и тарифы, для приютов будут введены скидки.
Псковичи смогут заказать перевозку домашних животных в клинику и обратно, транспортировку умерших животных, доставку медикаментов и кормов. В машине будут пелёнки, пледы, хладоэлементы, вода и другие необходимые вещи. «Алиса» будет обрабатываться после каждого клиента дезсредством.
Зоотакси обозначено специальной эмблемой и номером телефона.
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