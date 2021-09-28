Две машины будут работать в первом зоотакси в Пскове

17:52, 28 сентября 2021, ПАИ

Две машины будут работать в зоотакси «Алиса» в Пскове. Об этом сообщается в группе зоотакси в соцсети «ВКонтакте».

Первая машина будет ездить на вызовы по будням, вторая - по выходным. В ближайшее время появится тестовое расписание и тарифы, для приютов будут введены скидки.

Псковичи смогут заказать перевозку домашних животных в клинику и обратно, транспортировку умерших животных, доставку медикаментов и кормов. В машине будут пелёнки, пледы, хладоэлементы, вода и другие необходимые вещи. «Алиса» будет обрабатываться после каждого клиента дезсредством.

Зоотакси обозначено специальной эмблемой и номером телефона.