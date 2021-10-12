Две поддельные банкноты обнаружили в финансовом учреждении Пскова
8 октября в Пскове в финансовом учреждении выявили пятитысячную банкноту с признаками подделки. По имеющимся сведениям, поступила она из поселка Струги Красные, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
11 октября в этом же финансовом учреждении была обнаружена фальшивая тысячерублевая купюра. Она поступила из Гдова в выручке торговой организации.
В настоящее время по данным фактам идут проверки, пояснили в ведомстве.
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