Две поддельные банкноты обнаружили в финансовом учреждении Пскова

12:16, 12 октября 2021, ПАИ

8 октября в Пскове в финансовом учреждении выявили пятитысячную банкноту с признаками подделки. По имеющимся сведениям, поступила она из поселка Струги Красные, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

11 октября в этом же финансовом учреждении была обнаружена фальшивая тысячерублевая купюра. Она поступила из Гдова в выручке торговой организации.

В настоящее время по данным фактам идут проверки, пояснили в ведомстве.