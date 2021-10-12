Мобильный комплекс для оказания медпомощи прибыл в Печоры

12:37, 12 октября 2021, ПАИ

11 октября мобильный комплекс для оказания медицинской помощи вместе с врачами Детской областной клинической больницы прибыл в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Медработники осмотрели воспитанников центра. Мобильный комплекс является одним из трех комплексов, переданных в дар от Псковской епархии митрополитом Псковским и Порховским Тихоном учреждениям здравоохранения региона.

Мобильные медкомплексы оснащены оборудованием для проведения профилактических осмотров, диспансеризации, а также для специализированных диагностических исследований и медицинских процедур для детей и взрослых.

Напомним, 20 июня Псковская епархия передала в дар медикам региона три мобильных комплекса для оказания медицинской помощи. В этот день по окончании Божественной литургии у стен Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил освящение мобильных комплексов.