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ОНФ запускает конкурс «ПРО НЕЁ» на лучшее освещение жизни мам детей с ОВЗ

Народный фронт проводит конкурс журналистских работ «ПРО НЕЁ» на лучшее освещение жизни женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. К участию приглашаются журналисты и блогеры со всех регионов России. Подать заявку можно в период с 28 сентября по 15 ноября 2021 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального исполкома ОНФ в Псковской области.

Одноименный проект Народный фронт запустил 29 ноября прошлого года, в Международный день матери. Он призван помочь выстроить комплексную систему поддержки женщин, воспитывающих особенных детей. Сегодня он реализуется в 33 регионах страны, более 20 тысяч женщин присоединились к сообществу.

«Объявляя конкурс, Народный фронт поднимает тему, которая редко появляется в заголовках СМИ. Мы предлагаем рассказать о реальных современных героинях, которые живут в каждом регионе России. Героини, которые растят ребенка с дополнительными потребностями. Или двоих. Или троих в одной семье. И часто в этой семье из взрослых - только женщины. Женщин, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ, в России около 5 млн. Они зачастую просто забывают о себе в потоке рутинной заботы о близких. Они выполняют роль няни, медсестры, воспитателя, забывая, что они женщины, что они не одни, что нужно учиться новому, самореализовываться, уделять время себе и просто быть счастливой. Проект помогает особенным женщинам получить профессию, обрести друзей, выйти в салон красоты в подарок от партнеров — это наполняет жизнь этих мам и бабушек теплом, надеждой и радостью. И мы уверены, что журналистам понравятся наши героини. А конкурс позволит людям увидеть этих красивых, сильных женщин России», - считает Елена Мильто, начальник Управления проектных инициатив Народного фронта.

Для участия в конкурсе в публикациях необходимо раскрыть одну из тем: «Особенный успех» - возможности развития и успешная самореализация женщин, воспитывающих детей с ОВЗ, - трудоустройство, хобби, семейные достижения, личные проекты; «Передышка» - роль и труд женщины в воспитании ребенка с ОВЗ, освещение проблем женщин, воспитывающих детей с ОВЗ, кейсы решений; «Про неё. Бабушка» - истории бабушек, воспитывающих особенных детей; «Особенные династии» - истории многодетных, потомственных семей с детьми с ОВЗ.

Принимаются следующие форматы работ: статья или серия статей; публикации в блогах; видео- и аудиоматериалы (видео в блоге, сюжеты, подкасты и радиорубрики).

Заявку необходимо подать до 15 ноября 2021 года включительно на сайте конкурса. Лауреаты конкурса получат денежные премии за 1, 2 и 3 место. Награждение победителей пройдет 27 ноября в Москве.

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