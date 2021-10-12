Гран-при в международном конкурсе получил творческий коллектив Псковского района

12:54, 12 октября 2021, ПАИ

Народный коллектив «Лаванда» Псковского районного центра культуры наградили дипломом Гран-при в номинации «Авторская песня» по итогам летнего сезона международного конкурса искусств All Arts, который проходил заочно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Отметим, что этот конкурс проходит четыре раза в год. В нём могут принять участие творческие коллективы, отдельные исполнители детских школ искусств, учреждений дополнительного образования, домов и центров детского, народного творчества, студенты учебных заведений, участники художественной самодеятельности, хоры, оркестры, хореографические коллективы, ансамбли, воспитанники арт и искусств училищ, школ и других учебных заведений области культуры из разных стран.