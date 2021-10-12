Гран-при в международном конкурсе получил творческий коллектив Псковского района
Народный коллектив «Лаванда» Псковского районного центра культуры наградили дипломом Гран-при в номинации «Авторская песня» по итогам летнего сезона международного конкурса искусств All Arts, который проходил заочно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.
Отметим, что этот конкурс проходит четыре раза в год. В нём могут принять участие творческие коллективы, отдельные исполнители детских школ искусств, учреждений дополнительного образования, домов и центров детского, народного творчества, студенты учебных заведений, участники художественной самодеятельности, хоры, оркестры, хореографические коллективы, ансамбли, воспитанники арт и искусств училищ, школ и других учебных заведений области культуры из разных стран.
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