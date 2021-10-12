Жительница Корытово пожаловалась на новое расписание автобуса 8а в Пскове

13:42, 12 октября 2021, ПАИ

Жительница микрорайона Корытово пожаловалась на новое расписание автобуса 8а в Пскове на сайте губернатора Псковской области.

Как написала псковичка, такие населенные пункты, как Малая Гоголевка, Большая Гоголевка, Пристань и сам микрорайон Корытово не имеют школы, поэтому дети учатся в ближайших школах города.

В связи с изменением расписания женщина отметила, что школьникам в осенне-зимний период придется ждать автобус на улице полтора часа после конца уроков.

«К примеру, уроки заканчиваются в 13.40, а автобус уходит в 13.21. Следующий до Корытово - в 15.01, до Пристани - в 15.35. То есть ребенок должен где-то провести полтора-два часа в осенне-зимний период, чтоб попасть домой», - написала заявительница.