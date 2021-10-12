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Культура

Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» пройдет в Пскове

Традиционный международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» пройдет в Пскове 15-16 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участниками мероприятия в этом году станут порядка 15 фольклорных коллективов из Ленинградской, Новгородской, Липецкой и Псковской областей, городов Псков, Великие Луки и Санкт-Петербург. Зарубежные партнеры фестиваля — участники из Республики Беларусь, Латвии, Эстонии — в этом году примут участие дистанционно.

Первый фестивальный день откроется работой круглого стола в Центре народного творчества с участием специалистов по традиционной народной культуре. Тема встречи — «Праздничная обрядовая культура псковичей и жителей приграничья». Из докладов, основанных на экспедиционной работе, прозвучит много фактов, связанных с традициями празднования престольных праздников. Вечером того же дня состоится встреча в кругу друзей «Покровские посиделки».

Во второй фестивальный день в Городском культурном центре Пскова пройдет серия мастер-классов псковских специалистов по декоративно-прикладному искусству «Умелые руки». Для гостей мероприятия также состоится викторина — увлекательное этнографическое путешествие.

Главным событием фестиваля станет гала-концерт «От сердца к сердцу», в котором участники представят лучшие образцы традиционной культуры своей земли. Около 100 исполнителей разных возрастов наполнят концертный зал звуками души многих народов, проживающих друг с другом в добрососедстве.

Также в рамках фестивальной программы гости смогут познакомиться с достопримечательностями Псковского края, приняв участие в различных экскурсионных программах и встречах.

Познакомиться со всеми гранями «Культуры Причудья» можно на специально организованной площадке Псковской областной общественной организации «Чудской проект».

Отметим, в целях снижения риска осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и распространения новой коронавирусной инфекции в регионе все запланированные очные мероприятия фестиваля будут проведены с соблюдением санитарных требований без зрительской аудитории. Участники фестиваля имеют QR-коды о прохождении полной вакцинации.

Организатором Международного фольклорного фестиваля «Золотые родники» является Псковский областной центр народного творчества. Основная задача мероприятия — сохранение и развитие традиционной народной культуры Псковской области и регионов России, а также знакомство с народным творчеством ближнего зарубежья.

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