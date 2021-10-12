Виртуальный концертный зал откроют в Великих Луках 15 октября

13:18, 12 октября 2021, ПАИ

Виртуальный концертный зал откроют в Центре эстетического воспитания в Великих Луках 15 октября в 18:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

В 2020 году Центр эстетического воспитания стал победителем заявочного тура от Псковской области и прошёл в финал нацпроекта «Культура» федерального проекта «Цифровая среда». В концертный зал учреждения было поставлено звукотехническое оборудование на сумму 1 миллион рублей. В рамках нацпроекта при содействии администрации Великих Лук проведена модернизация и ремонт концертного зала.

«Благодаря новому современному оборудованию, которым теперь оснащён концертный зал Центра эстетического воспитания, великолукская публика сможет ощутить всю полноту звучания и фактически присутствовать на филармонических концертах Московской, Санкт-Петербургской филармонии с участием российских и зарубежных звезд мировой классической сцены, не выезжая из родного города», – отметили в пресс-службе.

На церемонии открытия слушатели смогут увидеть фрагменты лучших трансляций концертных программ Московской государственной филармонии, ознакомятся с возможностями и жанровым разнообразием виртуального концертного зала, смогут оставить заявки на будущие трансляции.

В условиях ограничительных мер вход на мероприятие строго по пригласительным. Справки по телефону 8 (81153) 3-52-20.