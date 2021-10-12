Псковский музей победил на всероссийском конкурсе выставок

13:30, 12 октября 2021, ПАИ

Музей истории из Псковского района стал победителем всероссийского конкурса на лучшую выставку школьных музеев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации.

Онлайн-выставка «Героические страницы подвига», подготовленная педагогами и учащимися Писковской средней школы, была посвящена памятным датам и событиям региона в годы Великой Отечественной войны.

Всего в конкурсе приняли участие 1 181 команда из 85 регионов России, это 3 770 участников – педагогов и активистов школьных музеев.

Жюри оценивало работы в течение недели по ряду критериев, в первую очередь обращая внимание на согласованность представленных экспонатов и истории, которую рассказывает автор работы.

В соответствии с положением о конкурсе, в число победителей вошли по одной команде от каждого региона.

20 ноября победители приглашаются на первый всероссийский форум школьных музеев в Музей Победы, в рамках которого состоится награждение и вручение памятного альбома с лучшими работами от каждого региона России.