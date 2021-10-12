Два года условно получил житель Гдовского района за незаконную ловлю рыбы

13:40, 12 октября 2021, ПАИ

Житель Гдовского района получил два года условного лишения свободы за незаконную ловлю рыбы, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В апреле 2021 года вблизи населенного пункта Чудская Рудница Гдовского района пограничники задержали с поличным 34-летнего местного жителя, который ловил рыбу из Теплого озера в период запрета на вылов рыбы в местах нереста с использованием запрещенных орудий лова.

У задержанного изъяли 13 ставных рыболовных сетей, более 1700 экземпляров различных видов рыб, в числе которых язь, сырть, густера, щука, плотва и карась.

По оценкам специалистов, сумма причинённого ущерба, нанесенного незаконными действиями браконьера водным биологическим ресурсам России, составила более 460 тысяч рублей.

По решению суда мужчину приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком в 1,5 года.