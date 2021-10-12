605 школ и 117 детсадов в России закрыты на карантин из-за COVID-19

13:48, 12 октября 2021, ПАИ

605 школ и 117 детских садов в России закрыты на карантин из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Анна Попова также отметила, что тенденция к росту заболеваемости COVID-19 наблюдается во всех федеральных округах России. Заболеваемость растёт в 77 из 85 регионов. Под медицинским наблюдением из-за контактов с заболевшими коронавирусом находятся почти 2,5 млн человек.

Ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет введены в 64 субъектах, добавила глава Роспотребнадзора.