Почти треть населения России полностью вакцинировалась от COVID-19
Почти треть населения России полностью вакцинировалась от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, пишет газета «Известия».
«Уже 43 млн человек полностью вакцинировались, это почти треть всего населения страны», – сказал премьер-министр.
Михаил Мишустин также подчеркнул, что ситуации с нехваткой вакцин в России быть не может. Он пояснил, что во всех регионах организована работа более 6 200 прививочных пунктов, действует почти столько же мобильных бригад и ещё более двух тысяч мобильных пунктов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
12 октября 2021
В течение двух недель эксперты дадут ответ о разрешении прививать детей от коронавируса