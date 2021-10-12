Почти треть населения России полностью вакцинировалась от COVID-19

13:57, 12 октября 2021, ПАИ

Почти треть населения России полностью вакцинировалась от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, пишет газета «Известия».

«Уже 43 млн человек полностью вакцинировались, это почти треть всего населения страны», – сказал премьер-министр.

Михаил Мишустин также подчеркнул, что ситуации с нехваткой вакцин в России быть не может. Он пояснил, что во всех регионах организована работа более 6 200 прививочных пунктов, действует почти столько же мобильных бригад и ещё более двух тысяч мобильных пунктов.