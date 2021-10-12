Роскосмос раскрасил ракету «Союз» под хохлому
Роскосмос раскрасил хохломой ракету-носитель «Союз-2.1б», которой 28 октября предстоит вывести на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-18». Об этом сообщили на сайте госкорпорации.
Уточнили, что роспись посвящена празднованию 800-летию Нижнего Новгорода, которое город отмечает в этом году.
В 2020 году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в шутку предлагал расписывать ракеты под гжель или хохлому, чтобы рекламировать народные промыслы.
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12 октября 2021
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